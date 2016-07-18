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Жители Северного Измайлова возмущены вырубкой 500 деревьев

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:00
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Жители района Северное Измайлово пришли сегодня к 15:00 на ул. 11-я Парковая, д. 46 и повязали около 500 зелёных ленточек на забор строительной площадки в знак скорби по 500 вырубленным деревьям. Всего пришло порядка 100-150 неравнодушных человек. Ранее на этой территории располагался детский садик, окружённый деревьями, потом его снесли. А 24-го января этого года вырубили все деревья на этой площади. Жители против застройки и скорбят по деревьям, которые многие из них сажали здесь будучи детьми со своими родителями около 50 лет назад. Об акции сообщалось заранее.

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