Фестиваль снеговиков прошел сегодня в парке "Сокольники"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 17:08
-
- 14
Фестиваль снеговиков прошел сегодня в парке "Сокольники". За проведение этого мероприятия высказались 23% опрошенных на портале «Активный гражданин». Командам, которые должны были состоять как минимум из 3 человек, нужно было слепить самого необычного снеговика. Участники смогли воплотить в жизнь свои творческие фантазии. В качестве оформления можно было использовать овощи, яркие украшения, краску и другие элементы декора. Победителей наградили сувенирами и подарочными сертификатами на каток «Лёд».
- 14
Комментарии (0)