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Фестиваль снеговиков прошел сегодня в парке "Сокольники"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:08
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Фестиваль снеговиков прошел сегодня в парке "Сокольники". За проведение этого мероприятия высказались 23% опрошенных на портале «Активный гражданин». Командам, которые должны были состоять как минимум из 3 человек, нужно было слепить самого необычного снеговика. Участники смогли воплотить в жизнь свои творческие фантазии. В качестве оформления можно было использовать овощи, яркие украшения, краску и другие элементы декора. Победителей наградили сувенирами и подарочными сертификатами на каток «Лёд».

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