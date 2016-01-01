Митинг в поддержку московского троллейбуса прошёл на Суворовской площади в центре Москвы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:03

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29 января на Суворовской площади возле памятника Суворову прошёл митинг в поддержку московского троллейбуса. Около тысячи человек собралось на митинг. В марте прошлого года стало известно о планах полной ликвидации троллейбусной сети на Садовом кольце. После завершения летне-осенней реконструкции западного участка кольца оно стало полностью готово к приёму троллейбусов. Однако маршруты "Б-чёрный" и "Б-красный" с 7 июля 2016 года работают исключительно в автобусном исполнении. Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов объяснил причины ликвидации больше половины троллейбусных сетей в центре столицы. По его словам, троллейбусная контактная сеть изношена и требует больших вложений. Троллейбус считается одним из самых экологичных видов транспорта, и Москва всегда гордилась своим статусом мегаполиса с самым длинным троллейбусным маршрутом в мире (600 км). Конечно, главный плюс троллейбуса в том, что он не производит вредных выбросов в атмосферу, в то время как дизельный автобус за год выбрасывает тонны угарного газа, сотни килограммов оксидов серы и твердых микрочастиц. Также троллейбус гораздо менее шумный — по громкости он находится на одном уровне с трамваем. Не обошлось и без задержаний. Сотрудники полиции задержали несколько человек с оскорбительными листовками в адрес Президента.