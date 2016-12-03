Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снег в Абхазии

Снег в Абхазии

Автор:
Евгений Курбацкий
Дата публикации:
18:28
  • 14
  • 0

Весь день шёл снег.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
18:30 | Shturman73rus
Солнечное гало над Ульяновском
28 0
10:57 | Constantine Starkov
Всю зиму не чистится улица в поселке Барзас в Кемеровской области
35 0
10:51 | Никита Лазарев
Метель на Алтае
35 0
28.01 15:43 | Виталий Кулик
Ялту завалило снегом
158 1
03.12.2016 21:44 | Artem993
Шторм в Абхазии