Иномарка перевернулась в результате ДТП в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 18:36

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29 января вечером в центре Москвы произошло ДТП. На Андроньевской набережной перевернулся а/м "Вольво". Водитель а/м "Вольво" двигался по набережным реки Яузы в направлении Золоторожской набережной. В районе Костомаровского моста машину повело к обочине, где она ударившись о парапет перевернулась на крышу. В таком положении автомобиль протащило ещё несколько десятков метров. В салоне автомобиля помимо водителя находился пассажир. При помощи спасателей оба пострадавших были переданы прибывшей бригаде скорой. После осмотра медиков, от дальнейшей госпитализации водитель и пассажир отказались. В результате аварии кузов а/м "Вольво" был существенно деформирован. Вернуть автомобиль на колеса удалось при помощи проезжавшего грузовика "Камаз" с краном манипулятором. Предварительно ДТП могло произойти из-за нарушения скоростного режима. Окончательные причины аварии предстоит установить группе разбора.