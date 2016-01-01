С 30 января на ремонт закрывается старый вестибюль станции метро «Петровско-Разумовская»

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С понедельника, 30 января, на реконструкцию закрывается старый вестибюль станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий. Закрытие вестибюля связано с проведением масштабных строительно-монтажных работ, в ходе которых будет полностью обновлено напольное и настенное покрытие, установлены современные турникеты и благоустроена кассовая зона. Помимо этого рабочие проведут монтаж новой кровли на здании вестибюля. На время реконструкции пассажиры смогут воспользоваться новыми вестибюлями станции, открытыми в 2016 году. Вход в метро и выход пассажиров в город будет организован через новый зал «Петровско-Разумовской», который соединён со старым посредством перехода, расположенного в центре платформы. Ремонт продлится до 15 мая 2017 г.