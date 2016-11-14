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Главная  /  Репортажи  /  Мороз и капель на солнце в Липецкой области

Мороз и капель на солнце в Липецкой области

Автор:
DlyaRoksi
Дата публикации:
19:55
  • 18
  • 1

Интересное и красивое зрелище - оттепель и капель на солнце в морозный январский день

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • DlyaRoksi
    19:20
    Место события: Липецкий р-он, Введенское сельское поселение, с. Ситовка, ул. Октябрьская
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