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Парковка под сугробами в городе Самаре

Автор:
Alexandr_Stan
Дата публикации:
02:08
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Самара, ул. Запорожская. Парковка одного из супермаркетов. Территория имеется, всё огорожено, имеются дорожные знаки, указывающие, что это парковка, указывается промежуток времени, разрешающий стоянку. На видео запечатлён знак "уступи дорогу", который должен читаться автолюбителями при выезде из парковки. Но сама стоянка полностью под снегом. Шлагбаум сломан. Местные жители даже тропинку протоптали по сугробам до проезжей части. К слову, паркинг соседнего магазина в полном порядке.

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