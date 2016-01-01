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Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 28 января 2017 года

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
19:55
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28 января на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 28 января, вошли репортаж автора VARANDEY2017 о снежной буре в посёлке Варандей, репортаж автора Artem_077 о погоде в Москве, репортаж автора finic2002 о прорыве трубы в Нижнем Новгороде, репортаж автора KVYur.2201.17 о том, как в поселке Соколово-Кундрючье Ростовской области больше месяца не устраняют прорыв водопровода, репортаж автора SeregaGul о том, как сугробы мешают добраться до дома жителям посёлка Пионер в Кемерово, репортаж о кучах снега на улицах города Донской Тульской области, репортаж Александра Тихоновича о выбрасывании грязного снега с моста в Костроме, репортаж автора ssergei71 о том, как дороги и дворы заметены снегом в городе Кировск Мурманской области, репортаж Демидойо Натальи о том, как в Самаре расчистили заснеженный тротуар, после выхода репортажа в эфире программы, репортаж автора as1k1985 о том, как в Соликамске расчистили дороги, после выхода репортажа в эфире программы, репортаж автора Argon о выпадении черного угольного снега в Находке, репортаж Артема о работе коммунальщиков в Шаховской в Подмосковье, репортаж автора Justin о состоянии жилых домов в поселке Редкино Тверской области, репортаж Венерой Златовой о прорыве трубы в жилом доме в Балашихе, репортаж Зайтуны Галеевой о сугробах на тротуарах в Нижневартовске.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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