Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Тихвинский лыжный марафон - 2017

Тихвинский лыжный марафон - 2017

Автор:
Leobr
Дата публикации:
22:14
  • 20
  • 0

В этом году повезло с погодой - в прошлые бывало и пропускали соревнования из-за оттепелей. Сегодня было три старта - два по 50 км для родившихся до 1977 года и более старших. и молодёжный - на 20 км. Дистанция начиналась и заканчивалась на Тихвинском биатлонном стрельбище - один круг 10 км - пролегал за рекой Тихвинкой на поле и в лесу. Как всегда много иногородних - не только Ленинградская, но и Новгородская, Мурманская область. Несколько человек специально приехали из Санкт-Петербурга, узнав что там будет сегодня дождь. В Тихвине даже солнце проглядывало.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
10:53 | Leobr
Заниматься гирями можно и в 67 лет - показал 28.01.2017 года в Тихвине пикалёвец Н.В.Фёдоров
34 0
28.01 15:36 | Leobr
С Первенства Ленинградской области по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок - г. Тихвин 28.01.2017 г.
29 0
27.01 20:02 | Leobr
Хоккей на снегу - соревнуются тихвинские школьники