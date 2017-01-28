Тихвинский лыжный марафон - 2017

Автор: Leobr Дата публикации: 22:14

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В этом году повезло с погодой - в прошлые бывало и пропускали соревнования из-за оттепелей. Сегодня было три старта - два по 50 км для родившихся до 1977 года и более старших. и молодёжный - на 20 км. Дистанция начиналась и заканчивалась на Тихвинском биатлонном стрельбище - один круг 10 км - пролегал за рекой Тихвинкой на поле и в лесу. Как всегда много иногородних - не только Ленинградская, но и Новгородская, Мурманская область. Несколько человек специально приехали из Санкт-Петербурга, узнав что там будет сегодня дождь. В Тихвине даже солнце проглядывало.