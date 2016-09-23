При сходе двух лавин на горе "Большой Мамай" трагически погиб снегоходчик

Автор: Denis Дата публикации: 03:56

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119 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177797

Сход снежной лавины 28 января, в Кабанском районе Бурятии на горе «Большой Мамай», Усолье-Сибирское. Под лавину попал мужчина, житель Иркутской области, Алексей Горохов, 32 года, женат. Осталось двое детей. Со слов очевидцев, он сорвал лавину, сработал лавинник, но Алексей остался на поверхности. И только вторая лавина накрыла его. Глубина погребения - 2,8 м. Откопали очевидцы произошедшего через 25 мин. Но было уже поздно. Парень был не новичок. Но после снегопада все было заряжено."Они были вдвоем и место где его засыпало было недалеко от нас. Оно очень опасное и там нельзя было ездить. А он тем более траверсой пошёл. Второй парень крикнул в рацию и мы были на месте буквально через одну минуту, нашли точку бипера и ещё через минуту начали копать, но он предательски показывал 2.8 метра. Мы копали одновременно в 6 лопат, но только через 25 минут докопапись до Лёхи и стали делать реанимирующие действия, причём правильно и оперативно, но увы он очень долго пролежал без дыхания под снегом. Самое главное - у него был авалунг (устройство, обеспечивающее человеку, попавшему в лавину, возможность дышать под слоем снега), но он его не сунул в рот при сходе." - написал наш мобильный репортёр.В Бурятии это первое происшествие, связанное со сходом лавин на туристов, но, как опасаются специалисты, не последнее. В прошлом туристическом зимнем сезоне, в горах республики произошло несколько сходов лавин с трагическими последствиями. Последний случай зафиксирован уже весной, в конце апреля, когда в горах Икатского хребта в Курумканском районе под лавину попала группа туристов. Тогда погибли два человека.В настоящее время в горах республики сохраняется опасность схода лавин свежевыпавшего снега. В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует туристам воздержаться от выходов на горные маршруты.Перед выходом на маршрут следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают метель, мокрый снег, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха. Выходя на маршрут, необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнять лавиноопасную обстановку в Центре лавинной безопасности, либо в спасательном подразделении. Перед выходом на маршрут необходимо поставить свою группу на учёт в поисково-спасательной службе.