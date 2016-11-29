В поездах МЦК разместили информационный знак единой бесплатной сети Wi-Fi «Московский транспорт»

Автор: Uwis Дата публикации: 29.01 23:47

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В поездах МЦК разместили информационный знак единой бесплатной сети Wi-Fi «Московский транспорт». Единое Wi-Fi-пространство в московском транспорте под названием MT_FREE включает в себя бесплатный беспроводной интернет в метрополитене и поездах МЦК, на наземном городском пассажирском транспорте (автобусы, троллейбусы и трамваи), в поездах и терминалах «Аэроэкспресса» и стало крупнейшей в Европе единой зоной доступа к беспроводному интернету. В перспективе в неё войдёт и Wi-Fi в пригородных электричках.