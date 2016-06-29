В Махачкале зацеперы прокатились на автомобиле вдесятером (ВИДЕО)

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Своеобразный "рекорд" установили зацеперы на улице Батырая. Мобильному репортёру удалось запечатлеть, как сразу несколько парней прокатились "зайцами" на красном внедорожнике.

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177799

Как видно на кадрах, "пассажиров" было около десяти. И это - только снаружи. Двое всем туловищем вылезли из салона и сидели на двери автомобиля, один - зацепился за машину и ехал стоя, ещё несколько - ухватились за задний бампер машины. Впрочем, точное количество "безбилетников" определить сложно - из-за качества оперативной съемки.Очевидцев, судя по видео, такая картина порядком позабавила. Хотя всё это, конечно, небезопасно.