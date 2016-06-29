В Махачкале зацеперы прокатились на автомобиле вдесятером (ВИДЕО)
- Автор:
- Baga-05
- Дата публикации:
- 08:36
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- 24
Своеобразный "рекорд" установили зацеперы на улице Батырая. Мобильному репортёру удалось запечатлеть, как сразу несколько парней прокатились "зайцами" на красном внедорожнике.Как видно на кадрах, "пассажиров" было около десяти. И это - только снаружи. Двое всем туловищем вылезли из салона и сидели на двери автомобиля, один - зацепился за машину и ехал стоя, ещё несколько - ухватились за задний бампер машины. Впрочем, точное количество "безбилетников" определить сложно - из-за качества оперативной съемки.
Очевидцев, судя по видео, такая картина порядком позабавила. Хотя всё это, конечно, небезопасно.
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