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В Махачкале зацеперы прокатились на автомобиле вдесятером (ВИДЕО)

Автор:
Baga-05
Дата публикации:
08:36
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Своеобразный "рекорд" установили зацеперы на улице Батырая. Мобильному репортёру удалось запечатлеть, как сразу несколько парней прокатились "зайцами" на красном внедорожнике.

Как видно на кадрах, "пассажиров" было около десяти. И это - только снаружи. Двое всем туловищем вылезли из салона и сидели на двери автомобиля, один - зацепился за машину и ехал стоя, ещё несколько - ухватились за задний бампер машины. Впрочем, точное количество "безбилетников" определить сложно - из-за качества оперативной съемки.

Очевидцев, судя по видео, такая картина порядком позабавила. Хотя всё это, конечно, небезопасно.
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