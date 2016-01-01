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На парковке ТРК "Вегас" убит 15-ти летний подросток

Автор:
denis947
Дата публикации:
23:47
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Следователями регионального СК задержан подросток, подозреваемый в совершении убийства на территории торгового центра. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства. «Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Москвы, подозреваемого в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установлено следствием, 29 января 2017 г., в вечернее время, подозреваемый находился в одном из торговых центров Ленинского района, где у него произошел конфликт с молодым человеком. Конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый нанес молодому человеку несколько ударов ножом по различным частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте», - говорится в сообщении. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и личности потерпевшего.

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