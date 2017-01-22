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Главная  /  Репортажи  /  На Новокуркинском шоссе на северо-западе столицы перевернулся автомобиль. Один человек госпитализарован

На Новокуркинском шоссе на северо-западе столицы перевернулся автомобиль. Один человек госпитализарован

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
00:16
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Около 22 часов на Новокуркинском шоссе произошло ДТП. Со слов свидетелей, автомобиль Hyundai Solaris, двигался в сторону МКАДа. Возле дома 31 автомобиль не вписался в поворот и налетел на разделительный барьер. Сломав знак, автомобиль проскользил по стойке и вылетел на встречку, пролетел метров 100, перевернулся три раза и остановился в крайнем правом ряду. Встречные автомобили спасло от столкновения то, что все они стояли на запрещающем сигнале светофора. ДТП произошло напротив здания МЧС Московской области. На помощь пострадавшей девушке-водителю пришли водители и сотрудники МЧС, которые принесли ей свою куртку и одеяло. На место ДТП прибыла скорая помощь, спасатели, расчёт пожарной команды и сотрудники ГИБДД. Девушку после осмотра скорой должны были госпитализировать. Причину и виновника ДТП выявит следствие. Затруднений движения не было.

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