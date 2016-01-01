Ноу-Хау коммунальщиков по уборке снега на юге столицы
- Автор:
- mars66
- Дата публикации:
- 04:56
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- 24
Новые технологии при уборке снега с улиц внедрили коммунальщики южного округа столицы. Первая снегоуборочная машина сгребает снег с обочины на середину чистой дороги, вторая равномерно распределяет её по проезжей части, образуя снежную кашу. Не исключено, что следом идут ещё машины, которые опять сгребают снег на обочину и всё повторяется заново, накручивая километры "убранных" улиц.
- 24
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