Ноу-Хау коммунальщиков по уборке снега на юге столицы

Автор: mars66 Дата публикации: 04:56

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Новые технологии при уборке снега с улиц внедрили коммунальщики южного округа столицы. Первая снегоуборочная машина сгребает снег с обочины на середину чистой дороги, вторая равномерно распределяет её по проезжей части, образуя снежную кашу. Не исключено, что следом идут ещё машины, которые опять сгребают снег на обочину и всё повторяется заново, накручивая километры "убранных" улиц.