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Главная  /  Репортажи  /  Пятиэтажки в Камне-на-Оби утопают в снегу

Пятиэтажки в Камне-на-Оби утопают в снегу

Автор:
protopopov7369
Дата публикации:
08:28
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"У нас в городе Камень-на-Оби практически не чистится снег вокруг многоэтажных домов," - сообщает мобильный репортёр из Алтайского края.

Эти кадры с улицы Пушкина. Здесь, по словам автора видео, об управляющих компаниях даже и не знают. Вернее, она есть - ООО "Город", но, по словам местного жителя, она только принимает платежи. А о её работе - можно судить по репортажу мобильного репортёра.

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