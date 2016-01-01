Пятиэтажки в Камне-на-Оби утопают в снегу
- Автор:
- protopopov7369
- Дата публикации:
- 08:28
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"У нас в городе Камень-на-Оби практически не чистится снег вокруг многоэтажных домов," - сообщает мобильный репортёр из Алтайского края.Эти кадры с улицы Пушкина. Здесь, по словам автора видео, об управляющих компаниях даже и не знают. Вернее, она есть - ООО "Город", но, по словам местного жителя, она только принимает платежи. А о её работе - можно судить по репортажу мобильного репортёра.
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