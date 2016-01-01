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Поселок Центральный в Барнауле в снежном плену

Автор:
Аноним
Дата публикации:
09:09
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После обильных снегопадов поселок Центральный утопает в снегу. Об этом сообщает мобильный репортёр из Барнаула и присылает кадры с одной из улиц посёлка.

Кадры - впечатляют. Среди высоких сугробов - узкая тропинка, протоптанная, по -видимому, жителями Центрального.

"Администрация бросила людей на произвол судьбы, контракт на чистку дорог не исполняется," - заключает мобильный репортёр.
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