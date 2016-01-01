Поселок Центральный в Барнауле в снежном плену
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 09:09
-
- 8
После обильных снегопадов поселок Центральный утопает в снегу. Об этом сообщает мобильный репортёр из Барнаула и присылает кадры с одной из улиц посёлка.Кадры - впечатляют. Среди высоких сугробов - узкая тропинка, протоптанная, по -видимому, жителями Центрального.
"Администрация бросила людей на произвол судьбы, контракт на чистку дорог не исполняется," - заключает мобильный репортёр.
- 8
Комментарии (0)