Поселок Центральный в Барнауле в снежном плену

Автор: Аноним Дата публикации: 09:09

8

8 0

После обильных снегопадов поселок Центральный утопает в снегу. Об этом сообщает мобильный репортёр из Барнаула и присылает кадры с одной из улиц посёлка.

8

8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177806

Кадры - впечатляют. Среди высоких сугробов - узкая тропинка, протоптанная, по -видимому, жителями Центрального."Администрация бросила людей на произвол судьбы, контракт на чистку дорог не исполняется," - заключает мобильный репортёр.