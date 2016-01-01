Алупку завалило снегом
- Автор:
- Наталья Чубрикова
- Дата публикации:
- 09:45
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Снег и пальмы. В эти дни такие слова для жителей южного берега Крыма не звучат дико. В Алупке снег, по словам мобильного репортёра, идёт уже четвёртый день.Как результат - заносы на дорогах, сугробы на крышах домов и заснеженные улицы и автомобили. "Дороги не чистят, маршрутки не ездят. В Ялте дороги убирают от снега, а вот Алупку - забыли!" - рассказывает мобильный репортёр.
И всё же горожане, по словам автора видео, радуются такому сюрпризу погоды. Ведь пальмы в снегу - в Крыму можно увидеть не каждой зимой.
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