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Алупку завалило снегом

Автор:
Наталья Чубрикова
Дата публикации:
09:45
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Снег и пальмы. В эти дни такие слова для жителей южного берега Крыма не звучат дико. В Алупке снег, по словам мобильного репортёра, идёт уже четвёртый день.

Как результат - заносы на дорогах, сугробы на крышах домов и заснеженные улицы и автомобили. "Дороги не чистят, маршрутки не ездят. В Ялте дороги убирают от снега, а вот Алупку - забыли!" - рассказывает мобильный репортёр.

И всё же горожане, по словам автора видео, радуются такому сюрпризу погоды. Ведь пальмы в снегу - в Крыму можно увидеть не каждой зимой.
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