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Заснеженную Ялту сняли на видео

Автор:
lamohin
Дата публикации:
09:32
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Ялта оказалась во власти мощного снегопада. Как преобразился город после непогоды - снял на видео мобильный репортёр.

По словам очевидцев, снегопад в городе привел к транспортному и коммунальному коллапсам. Тем не менее, в городе, где из-за гор особенный микроклимат, всегда тепло, и зимой минимум из осадков что может выпасть - это дожди, многие всё же радуются заснеженным пейзажам и отмечают: "Страшно красиво".

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Комментарии (1)

  • Kalliopa
    11:35
    Очень красивые кадры!)
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