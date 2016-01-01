Заснеженную Ялту сняли на видео
- Автор:
- lamohin
- Дата публикации:
- 09:32
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Ялта оказалась во власти мощного снегопада. Как преобразился город после непогоды - снял на видео мобильный репортёр.По словам очевидцев, снегопад в городе привел к транспортному и коммунальному коллапсам. Тем не менее, в городе, где из-за гор особенный микроклимат, всегда тепло, и зимой минимум из осадков что может выпасть - это дожди, многие всё же радуются заснеженным пейзажам и отмечают: "Страшно красиво".
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