Заснеженную Ялту сняли на видео

Автор: lamohin Дата публикации: 09:32

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Ялта оказалась во власти мощного снегопада. Как преобразился город после непогоды - снял на видео мобильный репортёр.

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19 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177809

По словам очевидцев, снегопад в городе привел к транспортному и коммунальному коллапсам. Тем не менее, в городе, где из-за гор особенный микроклимат, всегда тепло, и зимой минимум из осадков что может выпасть - это дожди, многие всё же радуются заснеженным пейзажам и отмечают: "Страшно красиво".