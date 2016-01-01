Дорога Ялта-Кореиз-Симеиз после снегопада

Автор: Mishor Дата публикации: 09:55

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"Снежная сказка", по словам местных жителей, заметно парализовала движение транспорта в посёлке. Общественного транспорта нет на дорогах уже три дня. Об этом сообщает мобильный репортёр из Кореиза.

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177812

Дороги после сильного снегопада не чистят, асфальт лишь немного присыпали - совсем недавно. В таких условиях "частники", по словам мобильного репортёра, ездить по горным районам отказываются."На работу из пригорода Ялты приходится добираться пешком или на попутках. При том, что расстояние, которое необходимо преодолеть, - около 20 км, по засыпанным снегом тротуарам и дорогам," - рассказывает автор видео.