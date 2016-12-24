В Самаре на военном полигоне Рощинский прошли спортивно-военные соревнования "Снежный Беспредел. Запасный Полк"

Автор: Демидова Наталья Дата публикации: 11:30

14

14 2

14

14 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177815

29.01.2017 в Самаре, на военном полигоне Рощинский, прошли спортивно-военные соревнования "Снежный Беспредел. Запасный Полк"!Любители снежного экстрима состязались в выносливости на внедорожниках в трех категориях, квадроциклах в 4-х категориях. Впервые в подобных заездах участвовали собачьи упряжки.Несмотря на сильный мороз на полигоне собралось больше четырех тысяч зрителей, для них бойцы 2-й гвардейской армии провели показательные выступления, также работала выставка современных образцов вооружения Российской Армии и полевая кухня.«Снежный беспредел» проводится в Самарской области второй раз, организаторы обещают сделать его традиционным.А водитель одного из джипов застрял на горке. И его вызволяли из западни всем миром. Многорукая лебедка - пришла на помощь. Но после того как джип стал способен передвигаться самостоятельно, он вновь кинулся на покорение злосчастной горки.