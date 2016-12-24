В Самаре на военном полигоне Рощинский прошли спортивно-военные соревнования "Снежный Беспредел. Запасный Полк"
- Автор:
- Демидова Наталья
- Дата публикации:
- 11:30
-
- 14
Любители снежного экстрима состязались в выносливости на внедорожниках в трех категориях, квадроциклах в 4-х категориях. Впервые в подобных заездах участвовали собачьи упряжки.
Несмотря на сильный мороз на полигоне собралось больше четырех тысяч зрителей, для них бойцы 2-й гвардейской армии провели показательные выступления, также работала выставка современных образцов вооружения Российской Армии и полевая кухня.
«Снежный беспредел» проводится в Самарской области второй раз, организаторы обещают сделать его традиционным.
А водитель одного из джипов застрял на горке. И его вызволяли из западни всем миром. Многорукая лебедка - пришла на помощь. Но после того как джип стал способен передвигаться самостоятельно, он вновь кинулся на покорение злосчастной горки.
- 14
Комментарии (2)