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Главная  /  Репортажи  /  В Самаре на военном полигоне Рощинский прошли спортивно-военные соревнования "Снежный Беспредел. Запасный Полк"

В Самаре на военном полигоне Рощинский прошли спортивно-военные соревнования "Снежный Беспредел. Запасный Полк"

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
11:30
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29.01.2017 в Самаре, на военном полигоне Рощинский, прошли спортивно-военные соревнования "Снежный Беспредел. Запасный Полк"!

Любители снежного экстрима состязались в выносливости на внедорожниках в трех категориях, квадроциклах в 4-х категориях. Впервые в подобных заездах участвовали собачьи упряжки.

Несмотря на сильный мороз на полигоне собралось больше четырех тысяч зрителей, для них бойцы 2-й гвардейской армии провели показательные выступления, также работала выставка современных образцов вооружения Российской Армии и полевая кухня.
«Снежный беспредел» проводится в Самарской области второй раз, организаторы обещают сделать его традиционным.


А водитель одного из джипов застрял на горке. И его вызволяли из западни всем миром. Многорукая лебедка - пришла на помощь. Но после того как джип стал способен передвигаться самостоятельно, он вновь кинулся на покорение злосчастной горки.

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Комментарии (2)

  • Kalliopa
    11:34
    Наталья, очень интересный репортаж получился!) Как Вы оказались на военном полигоне, если не секрет?)
  • Демидова Наталья
    11:37
    Там проходили военно-спортивные соревнования- приглашали всех)))
    Надя, спасибо за похвалу....
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