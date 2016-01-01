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Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Автор:
Albertbugulma16
Дата публикации:
11:51
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Женщина сбила женщину. Момент ДТП запечатлела камера видеорегистратора.

ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!
Водитель легковой автомашины сбил женщину на пешеходной дорожке. Видимость, по словам мобильного репортера, при этом была отличная, пешеход видел приближающуюся опасность. Но избежать столкновения не удалось.

Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь, которая своевременно доставила пострадавшую в больницу. На месте работает ГИБДД.

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