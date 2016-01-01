Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Автор: Albertbugulma16 Дата публикации: 11:51

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Женщина сбила женщину. Момент ДТП запечатлела камера видеорегистратора.

ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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5 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177818

Водитель легковой автомашины сбил женщину на пешеходной дорожке. Видимость, по словам мобильного репортера, при этом была отличная, пешеход видел приближающуюся опасность. Но избежать столкновения не удалось.Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь, которая своевременно доставила пострадавшую в больницу. На месте работает ГИБДД.