Площадь в районе Сокол на севере столицы назовут в честь Кубинского революционера Фиделя Кастро
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 12:39
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Площади на севере Москвы в районе Сокол присвоят имя лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Соответствующее решение приняли в городской межведомственной комиссии по переименованию территориальных единиц. Было решено дать имя команданте площади, расположенной на пересечении улиц 2-я Песчаная и Новопесчаная, рядом с улицей Сальвадора Альенде.
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