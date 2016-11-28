Площадь в районе Сокол на севере столицы назовут в честь Кубинского революционера Фиделя Кастро

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Площади на севере Москвы в районе Сокол присвоят имя лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Соответствующее решение приняли в городской межведомственной комиссии по переименованию территориальных единиц. Было решено дать имя команданте площади, расположенной на пересечении улиц 2-я Песчаная и Новопесчаная, рядом с улицей Сальвадора Альенде.