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Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 30 января 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
12:42
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30 января на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 30 января, вошли репортаж автора kalambia о дороге жизни в Орловской области, репортаж Шагалиева Ирека о заснеженных дорогах в д. Ирек в Белебеевском районе Башкирии, репортаж Низамова Александра о том, как в Новосибирске всю зиму не чистят дорогу по улице Бориса Богаткова и репортаж автора Constantine Starkov о том, как всю зиму не чистится улица в поселке Барзас в Кемеровской области.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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