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Главная  /  Репортажи  /  В Красноярске дрифтеры устроили хоровод вокруг полицейского УАЗика

В Красноярске дрифтеры устроили хоровод вокруг полицейского УАЗика

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:10
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Таким образом экстремалы отреагировали на запрет провести гонку на площади Революции.

Стражи порядка, как видно на кадрах, предпочли не покидать машину во время этой акции протеста, однако без препирательств не обошлось.

Отвечать за танцы вокруг полицейских молодым людям пришлось в рамках кодекса об административных нарушениях. Сообщается, что было составлено 48 протоколов.
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