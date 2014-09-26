В Запорожье спасли провалившуюся под лёд собаку с помощью хоккейной клюшки
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:19
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Трогательные кадры снял мобильный репортер в Запорожье.Как сообщается, один из местных жителей бросился на помощь собаке, провалившейся на речке под лёд. Молодой человек, как видно на кадрах, не растерялся. Увидев животное он подполз к собаке на животе, при этом постоянно проверял хоккейной клюшкой толщину льда, чтобы самому не оказаться в полынье. И когда уже он приблизился к собаке, зацепил клюшку за её ошейник и вытащил животное из воды.
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