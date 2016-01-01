Снежные барханы мешают пройти к остановке в Городе Донском Тульской области
- Автор:
- Справедливый Донской край
- Дата публикации:
- 15:54
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"Это коммунальный беспредел!" - утверждает мобильный репортёр из города Донского, что в Тульской области.По словам автора видео, остановка "Горноспасательная" не чистилась ни разу за зиму! Как результат - под знаком "пешеходный переход" - возвышаются снежные барханы.
При этом, в шаговой доступности находится родильный дом и поликлиника. "Как тут можно пройти маме с ребенком? C коляской! И тем более пожилым людям!" - пишет мобильный репортёр.
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