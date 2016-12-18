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Северный вестибюль станции «Петровско-Разумовская» закрыт до 15 мая на реконструкцию

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:31
  • 44
  • 1

С 30 января до 15 мая 2017 года на реконструкцию закрыт старый вестибюль станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий. Закрытие вестибюля необходимо для проведения масштабных строительно-монтажных работ, в ходе которых будет полностью обновлено напольное и настенное покрытие, установлены современные турникеты и благоустроена кассовая зона. Помимо этого рабочие проведут монтаж новой кровли на здании вестибюля. На время реконструкции пассажиры могут воспользоваться новыми вестибюлями станции, открытыми в 2016 году. Вход в метро и выход пассажиров в город будет организован через новый зал «Петровско-Разумовской», который соединён со старым посредством перехода, расположенного в центре платформы. Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учётом изменений в режиме работы станции «Петровско-Разумовская».

  • 44
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    14:10
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 14:04 mskagency.ru/materials/2632538 30.01.17
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