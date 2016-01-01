В деревне Кудрово остались зимовать утки

Автор: Kris1783 Дата публикации: 15:37

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Десятки крякв "обжили" водоём в деревне Кудрово Ленинградской области. Об этом сообщает местный мобильный репортёр.

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177828