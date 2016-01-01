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В деревне Кудрово остались зимовать утки

Автор:
Kris1783
Дата публикации:
15:37
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Десятки крякв "обжили" водоём в деревне Кудрово Ленинградской области. Об этом сообщает местный мобильный репортёр.

Существует мнение, что в городской среде холода уткам-кряквам не так страшны. Ведь в зимнюю пору тяжелее всего птицы переносят не мороз, а отсутствие пищи. В случае, когда пернатых подкармливают местные жители - утки могут не улетать на юг и перезимовать в незамерзающем водоёме города или его окрестностей.
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