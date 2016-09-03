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Главная  /  Репортажи  /  В Подмосковном Одинцово местные жители выбрасывают мусор рядом с детским садиком

В Подмосковном Одинцово местные жители выбрасывают мусор рядом с детским садиком

Автор:
Ilya
Дата публикации:
14:05
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В Одинцово, после обращений некоторых жителей на портал "Добродел", у домов 23 и 25 по улице Кутузовская в Новой Трехгорке пропали контейнеры для раздельного сбора вторсырья. Испарились и мусорные контейнеры Управляющей компании "Новая Трехгорка". Теперь, жители не знают куда выбрасывать мусор, и оставляют его прямо на бывшем месте установки контейнеров, рядом с детским садиком. Большой контейнер для вывоза ТБО принадлежит другой Управляющей компании "Дельта". Мусорную кучу уже облюбовали дворовые собаки, крысы, и мыши. Местные управляющие компании не торопятся ее убирать.

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