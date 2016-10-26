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Главная  /  Репортажи  /  Ливни привели к серьёзным наводнениям и сходу селей в Перу

Ливни привели к серьёзным наводнениям и сходу селей в Перу

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:39
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Автомобили, тонущие в бурных потоках воды и грязи. Такую картину запечатлели на видео мобильные репортёры в Перу, где проливные дожди спровоцировали сначала сильные наводнения.
А затем, как видно на этих кадрах, - и сход селевых потоков прямо на населённые пункты.
Удар стихии застал местных жителей врасплох. И особенно не повезло, судя по этому видео, водителям: некоторые просто не успели покинуть свои транспортные средства до того, как их накрыл сель. Часть из них смогли эвакуировать спасатели. Добраться до других - не удалось. В списке жертв, как сообщается, около десяти человек.
Ну а те, кто спасся, могут подыскивать себе новые машины. Поскольку старые судя по этим кадрам, ремонту не подлежат.
Что до пешеходов, то им - тоже непросто. Несколько поселений оказались в полной изоляции. На этих кадрах видно, что дороги размыты так сильно, что добраться до людей можно лишь на вертолётах. Им остаётся только ждать. И надеяться на то, что ливни не возобновятся.
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