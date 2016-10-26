Ливни привели к серьёзным наводнениям и сходу селей в Перу
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:39
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этих кадрах, - и сход селевых потоков прямо на населённые пункты.
этому видео, водителям: некоторые просто не успели покинуть свои транспортные средства до того, как их накрыл сель. Часть из них смогли эвакуировать спасатели. Добраться до других - не удалось. В списке жертв, как сообщается, около десяти человек.
этим кадрам, ремонту не подлежат.
этих кадрах видно, что дороги размыты так сильно, что добраться до людей можно лишь на вертолётах. Им остаётся только ждать. И надеяться на то, что ливни не возобновятся.
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