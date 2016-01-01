Провинция Ирана страдает от сильных наводнений

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:15

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Эти кадры из иранской провинции Систан и Белуджистан. Местный мобильный репортёр запечатлел тонущий внедорожник в грязной воде.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177835