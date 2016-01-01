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Провинция Ирана страдает от сильных наводнений

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:15
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Эти кадры из иранской провинции Систан и Белуджистан. Местный мобильный репортёр запечатлел тонущий внедорожник в грязной воде.

Прийти на помощь оказавшемуся в ловушке автовладельцу, как видно на кадрах, никто не отважился. Сам он в какой-то момент приоткрыл дверь - но, видимо, не захотел рисковать. В итоге - машину так и унесло мощным течением.
На этих кадрах тоже последствия разгула стихии. Наводнения, как сообщается, повредили несколько сотен домов, тысячи человек пришлось вывезти из затопленных деревень в более безопасные районы страны.
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