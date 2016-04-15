В поселке Славянка в Приморье при погрузке уголь падает в воду
- Автор:
- Atom Ponski
- Дата публикации:
- 18:27
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- 5
Как грузится уголь по всем правилам. Нарушая все мыслимые нормы.
- 5
Медиаисследование "Мобильный репортер"
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