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Главная  /  Репортажи  /  В поселке Славянка в Приморье при погрузке уголь падает в воду

В поселке Славянка в Приморье при погрузке уголь падает в воду

Автор:
Atom Ponski
Дата публикации:
18:27
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Как грузится уголь по всем правилам. Нарушая все мыслимые нормы.

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