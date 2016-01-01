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Главная  /  Репортажи  /  Лисы "атакуют" город Муравленко в ЯНАО

Лисы "атакуют" город Муравленко в ЯНАО

Автор:
Alexandra Vilhovskaya
Дата публикации:
15:30
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Раньше рыжие приходили по одной, а теперь с друзьями. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает видео встречи с голодными хищницами.

По словам автора видео, животные приходят к людям на одно и то же место и в одно и то же время. "Возможно, такое поведение лис связано с холодной зимой," - предполагает мобильный репортёр.

Местные жители переживают, что после таких "кормёжек" хищники разучатся добывать пищу самостоятельно. "А не кормить тоже жалко. Приходят и сидят, как кошки," - добавляет мобильный репортёр.

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