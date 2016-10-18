В Щербинке запустили движение по новому путепроводу через железную дорогу

Автор: denis947 Дата публикации: 15:51

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30 января Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому автодорожному путепроводу на 34 км Курского направления Московской железной дороги около платформы «Щербинка». «Мы продолжаем реализацию программы строительства путепроводов через железные дороги в Москве. За последние годы построено семь, и в этом году еще будет запущено пять путепроводов. Один из таких путепроводов - в Щербинке. В этом месте в часы-пик 70% времени машины просто стояли, здесь был такой транспортный «щербинский коллапс». Я надеюсь, что после запуска путепровода здесь движение будет гораздо свободнее», - сказал Сергей Собянин. Реконструкция ж/д переезда со строительством автодорожного путепровода, заменяющего наземный переезд, была начата правительством Москвы в ноябре 2015 года. За 15 месяцев строителями была возведена двухполосная эстакада длиной 485 метров, что позволило увеличить пропускную способность переезда более чем в восемь раз - с 200 до 1 тыс. 650 автомобилей в час в обоих направлениях.