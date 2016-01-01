Обильный снегопад прошёл в Сочи
- Автор:
- kabo1228
- Дата публикации:
- 18:11
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Обильный снегопад, который накрыл Сочи 29 января, не повлиял на стабильную работу систем жизнеобеспечения города. За пару часов выпало несколько сантиметров снега.
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Обильный снегопад, который накрыл Сочи 29 января, не повлиял на стабильную работу систем жизнеобеспечения города. За пару часов выпало несколько сантиметров снега.
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