Обильный снегопад прошёл в Сочи

Автор: kabo1228 Дата публикации: 18:11

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Обильный снегопад, который накрыл Сочи 29 января, не повлиял на стабильную работу систем жизнеобеспечения города. За пару часов выпало несколько сантиметров снега.