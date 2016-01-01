Сильный снегопад прошёл в Сочи

Автор: facebook1373564792715138 Дата публикации: 18:04

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Сильный снегопад прошёл в Сочи. Деревья и дороги покрылись белой пеленой. Толщина снежного покрова составила несколько сантиметров.