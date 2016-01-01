Медиаисследование "Мобильный репортер"

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сильный снегопад прошёл в Сочи

Сильный снегопад прошёл в Сочи

Автор:
facebook1373564792715138
Дата публикации:
18:04
  • 10
  • 0

Сильный снегопад прошёл в Сочи. Деревья и дороги покрылись белой пеленой. Толщина снежного покрова составила несколько сантиметров.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
18:23 | Two Fourty
Снегопад в Сочи
11 0
18:11 | kabo1228
Обильный снегопад прошёл в Сочи
30 0
25.01 17:59 | Людмила
Кучи мусора скопились во дворе дома в Краснодаре
36 0
14:11 | gernast
Сочи завалило снегом