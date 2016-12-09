Стая бездомных и агрессивных собак обосновалась в подвале жилого дома в Смоленске

Автор: Frese Дата публикации: 17:54

8

8 0

Стая собак, живущая в нашем доме наводит ужас на жителей дома. Ежедневно и круглосуточно псы бегают по трубам и коммуникациям, это дикий шум, лают, воют, они огромные, очень страшно ходить. Люди не могут нормально выгуливать своих питомцев, это опасно. Сегодня эти собаки разорвали кошку на глазах у прохожих с детьми, а завтра? Обращались в администрацию р-на, там сказали, что полномочий на отлов собак у них нет. А что нам делать? Если мы сами примем меры - это жестокое обращение с животными.