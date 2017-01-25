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Главная  /  Репортажи  /  В Орле на улице 5-ого Августа произошло ДТП

В Орле на улице 5-ого Августа произошло ДТП

Автор:
Аноним
Дата публикации:
18:27
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Лобовое столкновения двух легковых автомобилей, отечественного производства. Все живы.

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Комментарии (0)

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