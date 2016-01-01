Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 19:51

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На юге Москвы на железной дороге произошло ДТП. На улице Тюрина недалеко от жд станции "Царицыно" Курского направления железной дороги грузовая "ГАЗель" выехала на жд пути в неположенном месте. Во время попытки пересечь пути там двигался грузовой поезд, который протаранил автомобиль. Поезд притащил "ГАЗель" несколько сотен метров до полной остановки. В момент аварии в салоне находился мужчина, он чудом не получил никаких травм, его из кабины вытащили работники железной дороги. Электровоз получил также повреждения и дальше следовать не может. Прибывшим на место происшествия оперативным службам города водитель заявил, что выехал из гаражей покататься. Все обстоятельства случившегося выясняются. Движение электричек и поездов дальнего следования не нарушено.