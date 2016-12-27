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Главная  /  Репортажи  /  В Химках тротуар в Транспортном проезде завален снегом

В Химках тротуар в Транспортном проезде завален снегом

Автор:
Yuriy Stratutca
Дата публикации:
20:09
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Пройти по тротуара невозможно.

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Комментарии (0)

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