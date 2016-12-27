В Химках тротуар в Транспортном проезде завален снегом
- Автор:
- Yuriy Stratutca
- Дата публикации:
- 20:09
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Пройти по тротуара невозможно.
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Пройти по тротуара невозможно.
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