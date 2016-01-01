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Главная  /  Репортажи  /  Очень холодная погода в Тамбовской области

Очень холодная погода в Тамбовской области

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
20:22
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  • 1

В Тамбовской области установилась очень холодная погода с температурой воздуха на 12 - 16 градусов ниже климатической нормы.

  • 10
  • 1

Комментарии (1)

  • Vladimir Dubrovsky
    20:21
    Прошедшая ночь стала самой холодной с конца января 2014, температура воздуха понижалась до -31°С!
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