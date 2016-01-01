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"Двухцветная Яуза": река окрасилась в кремовый цвет в районе Преображенской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:20
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На востоке Москвы в акватории реки Яуза обнаружены новые цветовые фрагменты. Многострадальная река уже не раз попадала в новостные сводки по различным проблемам экологии. Неоднократно на реке отмечались локальные загрязнения из мазутных и бензиновых пятен. Несколько лет назад в районе Лефортовской набережной в реке были обнаружены десятки пластиковых бутылок, которые вероятно таким образом были утилизированы неизвестными лицами. Сегодня участок реки Яуза в районе Преображенской набережной окрасился в цвет кофе с молоком. Границы цветов расположены возле Рубцовского пешеходного моста. Чуть ранее здесь были установлены боновые заграждения, в которых скопилось большое количество грязи и мусора, а также пятен бензина. По мнению местных жителей и очевидцев, не исключено что природой появления почти 200-метрового участка перекрашенной реки могли стать подводные грунтовые воды, которые могли принести порции песка и грязи с расположенного неподалеку строительного объекта. Окончательный источник загрязнения вероятно смогут установить специалисты, а пока местные пернатые (утки и чайки) вынуждены все чаще чистить своё оперение от постоянного соседства с грязными стоками сомнительного происхождения.

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