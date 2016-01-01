Гром и молнии со снегом в Сочи
- Автор:
- vit45
- Дата публикации:
- 21:28
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- 17
Весь день сегодня шел снег. А под вечер засверкали молнии и загремел гром.
- 17
Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Весь день сегодня шел снег. А под вечер засверкали молнии и загремел гром.
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