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Главная  /  Репортажи  /  Гром и молнии со снегом в Сочи

Гром и молнии со снегом в Сочи

Автор:
vit45
Дата публикации:
21:28
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Весь день сегодня шел снег. А под вечер засверкали молнии и загремел гром.

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Комментарии (0)

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