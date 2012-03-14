Редкие орхидеи расцвели на VIII фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь в «Аптекарском огороде»

Автор: Uwis Дата публикации: 00:01

6

6 0

На VIII фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ расцвели редкие орхидеи: самая чёрная орхидея в мире под названием Фредкларкеара, одна из самых дорогих орхидей в мире «Золото Кинабалу», редкая Абрикосовая орхидея, или Золотой венерин башмачок, находящаяся на грани исчезновения и многие другие.