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Главная  /  Репортажи  /  Редкие орхидеи расцвели на VIII фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь в «Аптекарском огороде»

Редкие орхидеи расцвели на VIII фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь в «Аптекарском огороде»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:01
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На VIII фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ расцвели редкие орхидеи: самая чёрная орхидея в мире под названием Фредкларкеара, одна из самых дорогих орхидей в мире «Золото Кинабалу», редкая Абрикосовая орхидея, или Золотой венерин башмачок, находящаяся на грани исчезновения и многие другие.

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