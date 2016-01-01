Игуана Ириска на диете

Автор: Uwis Дата публикации: 01:00

11

11 0

У 8-летней игуаны Ириски — главного героя VIII фестиваля орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» — скоро закончится несладкая диета, на которую её посадили из-за повышенного содержания подкожного жира 16 января. Было решено кормить ее один раз в день, а не два, как было заведено ранее. Кроме ограничения общего количества еды, Ириске временно запретили питаться фруктами, которые входили в рацион: манго, яблоки, груши, бананы, киви, папайя. На протяжении двух недель игуана довольствуется любимым укропом, овощным салатом с тыквой, кабачками, капустой, цукини и морковью. Многие посетители уже предлагают оставить животное из Зоологического музея МГУ в саду и после окончания мероприятия.