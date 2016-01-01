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Главная  /  Репортажи  /  Сильный снегопад прошёл в городе Сочи

Сильный снегопад прошёл в городе Сочи

Автор:
Виталий Гальмаков
Дата публикации:
02:58
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Снегопад в городе Сочи шёл на протяжении всего дня.

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