В Хабаровске сгорел пассажирский автобус
- Автор:
- evkr81
- Дата публикации:
- 08:44
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Пожар произошел утром на улице Дзержинского, у дома №38. Столб чёрного густого дыма поднимался выше четвёртого этажа.Огнём охватило весь салон пассажирского транспорта. Для борьбы с огнём на место прибыли сотрудники МЧС. По словам очевидцев, им удалось за несколько минут локализовать и ликвидировать возгорание.
Как сообщается, автобус на момент пожара был пуст. Поэтому пострадавших в результате пожара, к счастью, нет. Причины возгорания выясняются.
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