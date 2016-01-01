В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Автор: evkr81 Дата публикации: 08:44

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Пожар произошел утром на улице Дзержинского, у дома №38. Столб чёрного густого дыма поднимался выше четвёртого этажа.

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177878

Огнём охватило весь салон пассажирского транспорта. Для борьбы с огнём на место прибыли сотрудники МЧС. По словам очевидцев, им удалось за несколько минут локализовать и ликвидировать возгорание.Как сообщается, автобус на момент пожара был пуст. Поэтому пострадавших в результате пожара, к счастью, нет. Причины возгорания выясняются.