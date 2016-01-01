Жители Иркутска просят осветить дорогу в детский сад
- Автор:
- 1313131313ed
- Дата публикации:
- 08:54
-
- 22
Во власти тьмы оказались улицы Сахалинская, Ползунова и Марии Ульяновой. Здесь, по словам автора видео, нет ни освещения, ни тротуаров.Добраться до детского сада без автомобиля - очень сложно. Об этом рассказывает мобильный репортёр из Иркутска. Дети идут буквально на ощупь. А мимо на большой скорости проезжают машины. "С грудным ребёнком в коляске - вообще прохода нет," - пишет местная жительница.
"Обращаемся к вам за помощью в решении огромной проблемы, напрямую касающейся безопасности наших детей, идущих в детский сад или в школу," - пишет мобильный репортёр. Местные жители очень надеются, что после публикации этого видео, увидят изменения в лучшую сторону.
- 22
Комментарии (0)