Медиаисследование "Мобильный репортер"

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Жители Иркутска просят осветить дорогу в детский сад

Автор:
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Дата публикации:
08:54
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Во власти тьмы оказались улицы Сахалинская, Ползунова и Марии Ульяновой. Здесь, по словам автора видео, нет ни освещения, ни тротуаров.

Добраться до детского сада без автомобиля - очень сложно. Об этом рассказывает мобильный репортёр из Иркутска. Дети идут буквально на ощупь. А мимо на большой скорости проезжают машины. "С грудным ребёнком в коляске - вообще прохода нет," - пишет местная жительница.

"Обращаемся к вам за помощью в решении огромной проблемы, напрямую касающейся безопасности наших детей, идущих в детский сад или в школу," - пишет мобильный репортёр. Местные жители очень надеются, что после публикации этого видео, увидят изменения в лучшую сторону.
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